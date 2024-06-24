Археологи проанализировали обнаруженную в Чехии мегаструктуру

Чешские археологи из Университета Градец-Кралове во время предварительных археологических раскопок на строящейся автростраде обнаружили гигантскую монументальную структуру. Она оказалась самым длинным курганом в Европе.

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Как сообщает Heritage Daily, в ходе превентивных археологических раскопок на участке, отведенном под строительство автострады, археологи обнаружили огромную структуру, описанную ими как "вытянутый трапециевидный желоб".

Подобные курганы уже не раз встречались в Европе, их отличает длина, которая достигает 190 метров. Но в данном случае исследователи утверждают, что находка в Чехии представляет собой самый длинный памятник такого типа, известный в Европе. Предварительно курган датирован энеолитом, переходным периодом между неолитом и бронзовым веком.

По мнению исследователей, памятник, скорее всего, связан с культурой воронковидных кубков (3800-3350 гг. до н.э.). Так она была названа в честь керамики особой формы, отличавшейся воронкообразными верхушками. Эта культура считается неиндоевропейской культурой неолитического происхождения, которую впоследствии вытеснили индоевропейские народы, пришедшие с востока.

Обнаруженный курган, как показало исследование, полностью распахан. Веками его использовали для сельскохозяйственной деятельности, и только сейчас стало понятно, что это - археологический памятник. Ширина кургана составляет 15,1 метра, он ориентирован по оси северо-восток - юго-запад.

"Помимо траншеи по периметру, нам также удалось найти вход в курган, который сохранился в виде ям для столбов и траншеи, - сообщает Университет Градец-Кралове. - Исследователи обнаружили 29 захоронений, связанных с курганом. Два из них расположены в центральной части, останки скелетов помещены на левой стороне, обращенной в северном направлении.



При исследовании памятника вблизи центральных захоронений было обнаружено несколько предметов, помещенных сюда в качестве подношений: фрагменты керамики, четыре кремневых наконечника стрел и кремневое лезвие".