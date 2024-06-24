Найдены артефакты одного из наиболее развитых сообществ Америки

Археологи и студенты Университета Сент-Луиса (SLU) провели серию раскопок на западной окраине курганов Кахокия, первого крупного города Северной Америки. Им удалось сделать несколько удивительных открытий.

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В частности, как сообщает Arkeonews, в слое, датированном примерно 1100-1200 годами нашей эры, исследовательская команда выявила рукотворные траншеи, а также нашла микросверла, керамику и не идентифицированные пока конструкции. То есть возраст находок составляет до 900 лет.

По мнению археологов, открытия проливают новый свет на критический период в истории, совпавший с быстрым ростом населения сообщества Кахокия. Кроме того, они провели воздушную съемку с использованием беспилотных авиационных систем и лазерного сканирования методом LiDAR.

Полученные данные планируется в последующем использовать для создания наиболее полной 3D-карты курганов Кахокии. Так ученые называют крупнейшее и наиболее значимое городское поселение культуры Миссисипи. Этот народ создавал массивные земляные насыпи примерно за 500 лет до появления в Северной Америке европейцев.

Кахокия представляла собой как минимум одно из самых развитых сообществ Северной Америки. Оно появилось около 700 года нашей эры в долине Миссисипи, на территории современного штата Иллинойс. Столицей цивилизации стала Кахокия, которая со своими 120 земляными курганами был крупнейшим городом, когда-либо построенным к северу от Мексики в доколумбовый период.

"Многие из них представляли собой массивные пирамиды с квадратным основанием и плоской вершиной, служившие огромными постаментами для резиденций гражданских лидеров, - сообщают исследователи. - Самый большой земляной вал в Америке, Монахский курган, возвышался на большой площади в центре города".



По оценкам ученых, в городе проживало около 20 000 жителей, это был мегаполис того времени. Впрочем, свое название он получил уже в наше время, а как назывался город изначально, никто не знает. Нет сведений и об этнической принадлежности горожан, об их языке и культуре, даже о том, как они сами себя называли.

Неизвестны и причины гибели этой таинственной цивилизации, которая исчезла до прибытия европейцев. В настоящий момент Кахокия является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.