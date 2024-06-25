Представлен самый маленький в мире телефон с 5G

Компания Unihertz, известная своими миниатюрными смартфонами, анонсировала новый гаджет в линейке Jelly – Jelly Max. Новинка станет самым маленьким в мире смартфоном с поддержкой 5G. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Хотя официальные детали пока хранятся в тайне, Unihertz опубликовала тизеры, которые дают представление о том, что ждет будущих пользователей Jelly Max. Похоже, новинка будет оснащен современным дисплеем с отверстием для фронтальной камеры. Также ожидается наличие подэкранного сканера отпечатков пальцев, что говорит об OLED-природе матрицы.

Диагональ экрана остается загадкой, но, судя по тизер-картинкам, она будет варьироваться от 4 до 5 дюймов. Для сравнения: в предыдущем смартфоне Unihertz – Jelly Star – использовалась 3-дюймовая панель.

На момент публикации новости Jelly Max не получил сертификатов 3C или одобрение Министерства промышленности и информационных технологий Китая (CMIIT), необходимых для легальной продажи смартфона в КНР. Отсутствие данных документов свидетельствует о том, что Jelly Max, вероятно, находится на ранних этапах разработки.