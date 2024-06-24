Найденное у  берегов Израиля судно назвали сенсацией

В Израиле научная команда на судне Energean, специализирующемся на поисках месторождений природного газа, на большой глубине неожиданно обнаружила судно, затонувшее около 3300 лет назад. Израильские археологи назвали открытие сенсационным.

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Об открытии со ссылкой на Управление древностей Израиля сообщает Arkeonews. Научное судно Energean работает примерно в 90 километрах от побережья Израиля. При обследовании дна Средиземного моря экспедиция обнаружила древний корабль, который лежит на глубине 1,8 километра.

Его уже обследовали при помощи глубоководных аппаратов. По видео и снимкам ученые определили, что это было ханаанское судно, перевозившее торговый груз. Более того, груз оказался неповрежденным, его уже частично подняли на поверхность.

По артефактам ученые определили, что возраст судна составляет примерно 3300-3400 лет. Его груз насчитывал сотни амфор, а амфоры в те времена были широко распространенными контейнерами для хранения и перевозки различных товаров, в том числе разнообразных масел, вин и зерна.

Найденные амфоры относятся к бронзовому веку и датируются XIV веком до нашей эры. Ученые считают, что они перевозились из портовых городов, располагавшихся на побережье Леванта. В те времена здесь процветала международная морская торговля.

Длина затонувшего судна составляла от 12 до 14 метров. Причина кораблекрушения пока не установлена. По мнению археологов, это мог быть и шторм, и нападение пиратов.

"Что делает это затонувшее судно особенно захватывающим открытием, так это его местоположение: это первый и самый старый корабль, найденный в глубоком море Восточного Средиземноморья, в 90 километрах от ближайшего берега, - говорит Якоб Шарвит, директор морского подразделения Управления древностей Израиля. - Это поистине сенсационная находка".



До сих пор в Средиземном море находили следы лишь двух кораблекрушений того же периода времени. Оба судна были найдены у турецкого побережья, причем относительно недалеко от берега. Добраться до них удалось с помощью обычного водолазного снаряжения.

Изучение этих затонувших кораблей позволило предположить, что торговцы бронзового века предпочитали не отдаляться от берега, а держаться поближе к нему, чтобы берег было видно невооруженным глазом.

Однако новая находка ставит популярную теорию под сомнение. Она доказывает, что торговые суда выходили далеко в открытое море и не боялись плавать в районах, где глубина была огромной.

"Обнаружение нового судна полностью меняет наше представление о способностях древних мореплавателей: это первое судно, найденное на таком большом расстоянии, без прямой видимости какого-либо участка суши, - отмечает Шарвит. - Корабль сохранился на такой большой глубине, что время с момента катастрофы словно замерло - его корпус не был потревожен руками человека, например, дайверов и рыбаков, на него не влияют волны и течения, которые обычно влияют на затонувшие корабли на мелководье".



Находка также проливает новый свет на навигационные навыки древних мореплавателей. Раньше считалось, что ориентировались они по берегу. Теперь понятно, что для навигации мореплаватели использовали небесные тела, измеряя углы наклона Солнца и положение звезд.