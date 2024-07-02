Интернет, ИИ и электрокары: технологии из научной фантастики, ставшие реальными

Научная фантастика нередко предсказывает тренды: многие ныне популярные технологии, гаджеты и феномены зачастую впервые появлялись в книгах, фильмах и играх. Портал livescience.com рассказал о фантастических изобретениях, которые действительно стали реальностью.

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3D-печать

Репликаторы из «Звездного Пути» могли создавать самые разные предметы из энергии и всяческих генетических материалов, причем очень быстро. Раньше что-то такое было фантазией, однако современные 3D-принтеры работают похожим образом. При наличии полимеров, металла и смолы можно напечатать хоть игрушку, хоть детали для автомобиля, или даже еду.

Электрические автомобили

Люди XIX и XX веков могли лишь мечтать о машинах, которые не использовали бензин в качестве топлива, но теперь они стали реальностью. Tesla и множество других производителей разрабатывают мощнейшие автомобили, способные проходить огромные дистанции без подзарядки и на неплохой скорости. Единственное ограничение электрокаров — это инфраструктура и сомнения в долговечности литий-ионных батарей.

Творческий ИИ и виртуальные помощники

Д.Ж.А.Р.В.И.С. из «Железного человека» Marvel зацементировал идею ИИ-помощников в популярной культуре. А теперь ChatGPT, Claude 3, Google Gemini и другие генеративные ИИ способны выполнять схожие функции в реальности. Чат-боты могут сгенерировать картинку или текст по запросу, подсказать погоду, поделиться рецептами разных блюд и проконсультировать почти по любым вопросам. Конечно, их ответы не всегда попадают в точку, но тем не менее.

Реактивные ранцы

Один из знаменитых гаджетов Джеймса Бонда и многих других героев боевиков. Компактные реактивные ранцы часто встречаются в фильмах и играх; в реальности мы пока не изобрели чего-то настолько же портативного, но сами по себе ранцы для полетов уже существуют. По сути, они представляют собой миниатюрные реактивные турбины, которые перемещают пилота за счет изменения угла. Жаль только, что длительность полета сильно ограничена потреблением топлива — его хватает на минуты.

Клонирование

Человеческие клоны — часто встречающийся элемент научной фантастики. В реальности никто пока не смог клонировать человека, но в 1996 году ученые благополучно клонировали животное: если точнее знаменитую овечку Долли. На это потребовалось 270 попыток. Испытания технологий для клонирования на людях упираются в технические и этические ограничения, однако клонирование определенных тканей человека в медицинских целях активно исследуется многими странами.

Кибернетические протезы

Многие киберпанковые романы, комиксы и видеоигры затрагивали идею кибернетических протезов как одной из форм аугментации. Наверное, многим этот концепт больше всего знаком по серии игр Deus Ex. Реальные технологии пока не достигли той же точки, но роботизированные протезы рук и ног уже существуют, и они на голову превосходят протезы прошлых десятилетий.

Интернет

Хотя идея Интернета появилась до романа «Нейромант» 1984 года, именно произведение Уильяма Гибсона добавило в словарь термин «киберпространство» и описало глобальную сеть компьютеров, обменивающихся информацией. Но если в 1980-х персональные компьютеры были экзотическим устройствами, то сейчас они распространены повсеместно. А Интернет из диковинки стал бездонным хранилищем человеческих знаний и бесконечным источником развлечений.