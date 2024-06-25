Блогер сравнил смартфоны с мощными процессорами Poco F6 и Vivo iQOO Neo 9

На YouTube-канале DimaViper Live рассказали об особенностях Vivo iQOO Neo 9 и Poco F6.

У IQOO Neo 9 блок питания в комплекте лучше: на 120 Вт против 90 Вт у Poco F6. Также в обоих случаях идут кабели и чехлы. Оба смартфона сделаны из пластика,

IQOO запустился быстрее, чем Poco. И это ожидаемо. Частота обновления экрана у первого 144 Гц, у второго — 120 Гц.

Процессор у Vivo — Snapdragon 8s Gen 3, у IQOO — Snapdragon 8 Gen 2. Чуть больше в AnTuTu набирает баллов последний. Да и в целом немного перспективнее будет именно он.

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

Видео максимум на IQOO на основную камеру можно записывать в 8К. Однако на фронтальную камеру он снимать может лишь в 1080p 30 к/с максимум, тогда как Vivo — в 1080p 30 к/с.

Чуть более резкие фото на основную камеру выходят на IQOO. По цветопередаче они тоже более реалистичные.

Громче и чище звучание у Poco. Ёмкость аккумулятора у IQOO составляет 5160 мАч, у Poco — 5000 мАч. Заряжаются оба примерно за 30 минут.

Вывод

В целом выигрывает IQOO Neo 9, который сейчас стоит около 30 тысяч рублей. Но по удобству лучше Poco, так как у него есть глобальная версия.