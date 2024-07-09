Почему в лесах Баварии водятся радиоактивные кабаны?

Радиация присутствует повсюду вокруг человека — даже в дикой природе, вдали от различной электроники. Портал bigthink.com рассказал о загадке баварских радиоактивных кабанов, лишь недавно раскрытой учеными.

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Глубоко в Баварских лесах на юго-востоке Германии обитают стаи диких кабанов — ценная добыча в стране, где охота считается национальной традицией. Однако большинство охотников даже не думает преследовать этих животных: скорее всего, их мясо слишком опасно потреблять в пищу. Из-за радиации.

По тем или иным причинам, баварские кабаны иногда в сотни раз превышают допустимые для человека нормы радиации. Охотники хорошо знакомы с этим феноменом: чаще всего он объясняется Чернобыльской катастрофой, в результате которой Европу накрыло радиоактивными осадками. На протяжении пары лет после трагедии все лесные животные, от оленей до кроликов и фазанов, были крайне радиоактивными. Но постепенно показатели дозиметра более-менее вернулись в норму… Хотя кабаны так и остались радиоактивными.

Дело в том, что животные получили большую дозу цезия — тяжелого металла, который впитали оленьи трюфели. Кабаны часто лакомятся этими грибами, а они, как и любые другие растения, поглощают тяжелые металлы из почвы, в которой произрастают. Например, свинец, кадмий и ртуть.

Долгое время все думали, что источником цезия была Чернобыльская АЭС. Однако недавнее исследование, которое провели сотрудники Венского технического университета, показало другой результат. Тяжелый металл мог попасть в почву из-за испытаний ядерного оружия 1940-1960 годов. В Южной Баварии выпадает больше снега и дождя, чем в других частях Европы, из-за чего радиоактивные осадки сконцентрировались именно там.

По наводке баварских охотников ученые проанализировали образцы мяса диких кабанов, собранные между 2019 и 2021 годами. Они зафиксировали присутствие двух радиоактивных материалов — цезия 135 и 137. Цезий 137 может появляться в том числе и в результате работы ядерных реакторов, однако цезий 135 — по большей части продукт взрывов. Высокое соотношение двух элементов показывает, что заражение почвы произошло в результате ядерных испытаний, проходивших 60-80 лет назад.

Скорее всего, радиоактивность диких кабанов в Баварии будет превышать безопасную отметку еще много десятилетий. Хотя сама по себе радиация животных не представляет угрозы для тех, кто не потребляет их мясо в пищу, спад интереса охотников спровоцировал взрывной рост популяции кабанов.