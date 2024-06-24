Ученые решили выяснить, как расизм связан с полезным напитком

Ученые Оксфордского музея истории и науки приступили к новому исследованию, в рамках которого они попытаются выяснить, как молоко связано с расизмом. Так, один из привлеченных экспертов считает, что этот напиток является «идеей Северной Европы», которую навязали другим частям мира.

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Доктор Йоханна Зеттерстром-Шарп в свою очередь отметила, что включение молока в рацион человека может быть воспринято как пропаганда «превосходства белой расы». По ее словам, многие группы населения за пределами Европы и Северной Америки имеют более высокий уровень непереносимости лактозы.

«С помощью молочных дневников, архивных исследований и коллективных подкастингов будет изучаться историческое взаимодействие с молоком, налаживание связей с потребителями и производителями в Великобритании и Кении», — говорится в материале.



Ранее ученые Каролинского института в Швеции применили для терапии рака так называемые внеклеточные везикулы — небольшие мембранные пузырьки, которые наполняются химиотерапевтическим лекарством и прикрепляются к поверхности антител. Их цель — уничтожать опухолевые клетки и действовать в качестве иммунотерапии. Исследователи называют эти везикулы «письмами в бутылке», поскольку они созданы для обмена биомолекулами, такими как РНК и белки.