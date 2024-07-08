Солнечные бури на Марсе: как NASA собирается защищать космонавтов

Солнечные вспышки издавна вносят суматоху в жизнь на Земле — по крайней мере, в делах, которые касаются инфраструктуры и электроники. И это при условии, что мы защищены магнитным полем Земли — но что насчет космонавтов? Портал bigthink.com рассказал о том, как NASA собирается защищать космонавтов на Марсе от солнечных бурь.

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Солнечная активность может быть крайне опасна для жизни в открытом космосе. Космонавты и без штормов подвергаются повышенной радиации, а вспышки могут привести к еще большему облучению. Конечно, NASA располагает инструментами, способными предсказать эти события, и знает, как защищать космонавтов, когда те находятся близ Земли. Однако Луна пребывает в магнитосфере Земли всего пару дней в месяц, а на Марсе магнитосферы (и защиты от радиации) нет в принципе.

На данный момент NASA не знает, как сильные магнитные бури могут повлиять на людей и чувствительную электронику на Марсе. Именно для этого в 2014 году и был запущен орбитальный аппарат MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN). Он собирает данные об уровнях радиации и солнечных частицах.

Каждые 11 лет Солнце вступает в период повышенной активности, известный как солнечный максимум. Очередной максимум как раз приходится на 2024 год, благодаря чему ученые рассчитывают, что MAVEN сможет собрать полезную информацию для будущих экспедиций на Марс.

Но стоит отметить, что MAVEN — не единственный аппарат, занимающийся сбором данных о радиации. На ровере Curiosity также закреплен инструмент RAD (Radiation Assessment Detector): он собирает схожую информацию, но уже на поверхности Марса. RAD работает с 2012 года и помогает ученым понять, какие типы и количества радиоактивных частиц могут ждать космонавтов во время солнечной бури.

А в 2025 году NASA рассчитывает начать строительство Gateway — новой космической станции на орбите Луны. Она должна поддерживать пилотируемые миссии к спутнику Земли и, в будущем, полеты на Марс. Станция Gateway будет оснащена инструментом HERMES — по сути, платформой для мониторинга погоды, находящейся за пределами магнитного поля Земли. По мнению специалистов, она может сыграть ключевую роль в разработке адекватных мер защиты от солнечной радиации на Марсе.

Помимо этого, собственные аппараты для сбора подобной информации разрабатывают и другие агентства. Так, ЕКА создает инструмент ERSA — European Radiation Sensors Array. Он, как и HERMES, будет закреплен на обшивке станции Gateway, но предназначен в том числе и для анализа галактических космических лучей. То есть, радиации, излучаемой за пределами Солнечной системы.

Наконец, завершает трио инструментов IDA (Internal Dosimeter Array) — совместная разработка ЕКА и японского агентства JAXA. При помощи сравнения показателей IDA и ERSA ученые рассчитывают понять, как хорошо защитные элементы Gateway спасают космонавтов от мощных солнечных бурь.