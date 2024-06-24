Microsoft закрыла подводный центр обработки данных после 11 лет работы

В 2013 году Microsoft анонсировала эксперимент под названием Project Natick underwater data center (UDC). По сути, он был создан для того, чтобы проверить, можно ли установить и запустить центры обработки данных под водой в океанах. После ряда небольших тестовых запусков весной 2018 года компания установила свой UDC-центр на Северных островах с 864 серверами на глубине 117 футов у побережья Шотландии.

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В 2020 году компания обнародовала результаты крупнейшего тестового запуска Project Natick. Он подтвердил свою теорию о том, что размещение центра обработки данных глубоко под водой позволило им не столкнуться с таким количеством проблем, как если бы они были установлены обычным способом на суше, что могло бы привести к сбоям оборудования.

Кроме того, инженеры Microsoft утверждают, что такие подводные серверы можно настроить и установить за 90 дней, тогда как строительство наземного центра обработки данных может занять до двух лет.

Однако несмотря на такие результаты, Microsoft незаметно прекратила эксперимент по подводному центру обработки данных (UDC) Project Natick. Компания подтвердила эту новость, а глава отдела облачных операций и инноваций Microsoft Ноэль Уолш заявила, что нигде не строит подводные центры обработки данных. Позже она добавила:

«Моя команда работала над этим, и это сработало. Мы узнали много нового об операциях ниже уровня моря, вибрации и воздействиях на сервер. Итак, мы применим эти знания в других проектах».



Как утверждает Ноэль Уолш, трудности проекта связаны с тем, что для работы в подводных UDC нужны роботы. И проблема в том, что все процессы поддержания работы и обслуживания таких UDC крайне трудно автоматизировать ввиду дистанционного управления. Людям же условия работы под водой не подойдут. Microsoft пока не сообщила, будет ли она начинать ещё один проект UDC в будущем.