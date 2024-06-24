Мощный Android-троян атакует пользователей под видом WhatsApp

Сразу несколько киберпреступных группировок используют в атаках мощный Android-троян под именем Rafel. В зоне риска владельцы смартфонов от Samsung, Xiaomi, Vivo и Huawei.

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Rafel поймали и изучили специалисты компании Check Point. В анализе киберугрозы отмечается следующее:

«Троян выступает в качестве мощного тулкита, открывающего для злоумышленников возможности удалённого администрирования и контроля целевого устройства». «В результате атакующие могут выполнять целый спектр вредоносных действий на девайсе, включая кражу данных и манипуляцию поведением смартфона».



Более того, Rafel даёт возможность операторам полностью стирать SD-карты, удалять журналы звонков, перехватывать уведомления и даже может действовать в качестве вымогателя.

По словам Check Point, исследователям удалось выявить около 120 различных вредоносных кампаний, в которых используется Rafel. География этих кампаний впечатляет: атакуются организации из России, США, Австралии, Китая, Чехии, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Новой Зеландии, Пакистана и Румынии.

Большая часть жертв трояна использует смартфоны от Samsung, вторая по масштабу группа — пользователи девайсов от Xiaomi, Vivo и Huawei. Как минимум 87,5% атакованных устройств работали на устаревших версиях Android, которые уже не получают обновления.

Кроме того, злоумышленники задействовали социальную инженерию, чтобы заставить жертв выдать права на чтение и отправку СМС-сообщений, отслеживание геолокации и пр.