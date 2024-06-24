ИИ создал экологичный магнит без редкоземельных металлов

Искусственный интеллект всего за три месяца разработал проект магнита, не содержащего редкоземельных металлов. Он может быть использован в «зеленых» технологиях.

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Редкоземельные металлы – важный компонент современных гаджетов и электротехники, включая электромобили, ветряные турбины и солнечные батареи. Однако их добыча связана с большими финансовыми затратами и негативно воздействует на окружающую среду. Технология, в которой не используются эти металлы, станет залогом для более экологичного будущего.

Искусственный интеллект, созданный британскими исследователями, проанализировал более 100 миллионов возможных составов магнитов. Он оценивал не только эффективность, но также безопасность цепочки поставок, стоимость производства и экологичность.

Новый магнит оказался в пять раз дешевле обычного. Он также позволил сократить выбросы углекислого газа на 70%.

«Материалы следующего поколения, созданные с помощью искусственного интеллекта, являются весьма перспективными для исследований, промышленности и нашей планеты», – отметили ученые.



Ранее в Японии разработали нейросеть, преобразующую гневную речь в спокойную. Такая новинка предназначена для работников колл-центров, которые сталкиваются с конфликтными ситуациями при общении с абонентами.