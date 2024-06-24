Найден самый длинный в Европе доисторический курган

Чешские археологи обнаружили под городом Градец-Кралове самый длинный в Европе доисторический курган. Его впервые заметили во время земляных работ на месте будущей автомагистрали.

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Длина кургана составляет 190 метров, ширина – 15 метров. Находку отнесли к эпохе энеолита (периоду между неолитом и бронзовым веком) и связали с культурой воронкообразных кубков (3800-3350 гг. до н.э.).

Надземная часть кургана не сохранилась. Вероятно, она была уничтожена из-за сельскохозяйственных работ. Но команде удалось раскопать вход в виде отверстия для столба и желоба.

Археологи обнаружили два центральных захоронения, а также 28 дополнительных могил. Их возраст предварительно оценили в 5300 лет. Более точную датировку проведут после лабораторного анализа.

Также ученым удалось найти несколько артефактов. В одной могиле были найдены осколки керамики, а в другой – четыре кремневых наконечника стрел и кремневое лезвие, сообщает Arkeonews.