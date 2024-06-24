В Госдуму внесли законопроект о запрете дискриминации приложений РФ

В Государственную Думу был внесен законопроект о запрете дискриминации российских приложений в иностранных магазинах приложений вроде App Store и Google Play. Авторами проекта стали депутаты Антон Горелкин, Андрей Луговой и другие. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке к проекту, законодательство запретит устанавливать условия, которые могут ограничить или сделать невозможным использование российских приложений и единого магазина приложений. К таким условиям относятся ограничения поиска, обновления приложений, управления их настройками, взаимодействия с потребителями, направления уведомлений и осуществления платежей при использовании российских приложений.

Проект также предусматривает, что при продаже телефонов в России на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений, коим является RuStore, и осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов того самого единого магазина приложений.