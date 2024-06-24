Платное ПО для Мас можно спиратить в Apple Store с помощью AirDrop

С помощью AirDrop можно по беспроводной сети отправлять документы, фотографии, видео, местоположения на карте и многое другое на ближайший Mac, iPhone, iPad или Apple Vision Pro. Но как оказалось, так можно пересылать и платное ПО от самой Apple.

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Блогер Дэвид Цзянь (David Jiang) опубликовал в сети X пост, в котором поделился способам как заполучить платное программное обеспечение Apple. Для этого, Дэвид отправился в ближайший Apple Store, и возле выставочного компьютера, на котором имеются все платные приложения, просто перенес их на свой Mac через AirDrop. Для этого достаточно выбрать софт в папке «Программы» в Finder.

Судя по всему, для таких случаев никакая защита ПО не предусмотрена. Так блогеру удалось скачать приложений, в общей сложности на сумму в $600.

Однако стоит отметить, что установленные таким образом программы обновить не получиться. Однако и это не проблема, если недалеко есть магазин Apple.

Примечательно, что пиратство на компьютерах Mac имеет долгую историю. Ранее пользователи использовали другой метод – продление бесплатного пробного периода программ. Для этого часто достаточно было изменить дату на компьютере или манипулировать файлами приложения.