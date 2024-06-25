Российские ученые создали атлас божьих коровок Урала и Сибири

Исследователи из Челябинского государственного университета описали свыше 60 видов божьих коровок Урала и Сибири. Работа поможет в борьбе с вредителями растений. Об этом сообщает ТАСС.

Божьи коровки — очень важная группа энтомофагов. Они отлично борются с вредителями растений: тлей, кокцидами, паутинными клещами. Именно поэтому их исследуют специалисты, которые занимаются защитой растений от вредителей. Однако из-за видового разнообразия изучать божьих коровок непросто. Они сильно отличаются и по цвету, и по размеру. Некоторые представители не больше одного миллиметра.

«Наш атлас уникален. Впервые за 40 с лишним лет подобное издание выпущено в России, а ранее только очень фрагментарно выходили исследования. Атлас адресован широкому кругу читателей — школьникам, студентам-экологам, ученым, которые занимаются защитой растений», — поделились ученые.



60 видов божьих коровок в регионах Урала и Сибири ученые исследовали более 40 лет. Для этого специалисты самостоятельно создали уникальное оборудование: например, климатические камеры с регулируемыми в широких пределах температурой, влажностью и режимом освещения, приборы по измерению устойчивости божьих коровок к высыханию.

В атлас входят классические определительные таблицы, яркие иллюстрации, а также в книге есть сведения о жизненных формах, экологических свойствах насекомых. В атласе находится цветовой код, помогающий определить тип божьей коровки.