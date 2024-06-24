В России при раскопках нашли княжескую резиденцию

Княжеская резиденция найдена в ходе раскопок в Курганской области на территории одного из крупнейших средневековых городищ Зауралья - Усть-Терсюкского. Среди обнаруженных артефактов - наконечники стрел, роговая пряжка конской упряжи, ножи, фрагменты медных котелков, разбитые и целые горшки, кости лошади, сообщает пресс-служба Тюменского государственного университета.

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По мнению археологов, Усть-Терсюкское городище являлось одним из крупнейших политико-экономических центров Зауралья и пережило несколько периодов заселения.

"Обнаружена княжеская резиденция в ходе раскопок в Шатровском районе Курганской области на территории Усть-Терсюкского - одного из крупнейших средневековых городищ Зауралья. Среди обнаруженных артефактов - наконечники стрел, роговая пряжка конской упряжи, ножи, фрагменты медных котелков, разбитые и целые горшки, кости лошади", - сказано в сообщении.



По предварительной гипотезе, сформулированной исследователями памятника профессором Натальей Матвеевой и младшим научным сотрудником Евгением Третьяковым, укрепленное поселение было резиденцией одного из князей, защищавшая его семью, военную дружину и казну, а также проживавших там ремесленников. Одновременно с раскопками идет обработка материалов, очистка, склеивание и зарисовка находок.

В настоящее время исследование ведется на оборонительной линии, состоящей из мощных вала и рва, заплывших наполовину. Разбирая культурный слой, археологи устанавливают первоначальные размеры и материалы строительных конструкций.