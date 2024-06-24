Представлен смартфон Honor X60 Plus с аккумулятором на 6000 мА

Компания Honor в Китае анонсировала Honor X60 Plus. Среди отличительных особенностей экран с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и рейтинг защиты от воды и пыли IP64.

© MobiDevices

Характеристики

Honor X60 Plus оснащён 6,77-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ (720×1610 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Работает устройство на базе процессора Snapdragon 4 Gen 2 в тандеме с 12 ГБ оперативной памяти (и ещё 8 ГБ виртуальной ОЗУ) и 256/512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

Смартфон получил двойную основную камеру:

50 Мп главный датчик;

2 Мп датчик глубины.

Разрешение селфи-камеры составляет 5 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 35 Вт. Также стоит отметить наличие аудио-разъёма 3,5 мм и дактилоскопического сканера на боковой грани. Гаджет получил 5-ступенчатый швейцарский сертификат SGS по устойчивости к падению и сжатию. В качестве ОС используется Magic OS на базе Android 14. Размеры аппарата составляют 166,9×76,8×8,24 мм, а вес – 198 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Honor Play 60 Plus уже можно приобрести в Китае. Смартфон поставляется в трёх цветах: Phantom Night Black, Moon Shadow White и Wonderland Green.

Цена: