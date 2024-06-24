Археологи опровергли миф о цивилизации острова Пасхи

Ученые опровергли распространенную теорию о причинах гибели цивилизации острова Пасхи. Она известна благодаря моаи – огромным каменным статуям, изображающим человеческие головы.

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Долгое время считалось, что цивилизация погибла из-за перенаселения. Люди заполнили небольшой остров и истребили все природные ресурсы, необходимые для выживания. Но археологи из Бингемтонского и Колумбийского университетов пришли к выводу – население острова Пасхи не было слишком многочисленным.

Ученые указали, что остров Пасхи является вулканическим и образовался благодаря извержениям около миллиона лет назад. Его почва никогда не была особенно плодородной, и людям, добравшимся до острова, пришлось столкнуться с трудностями.

Первые поселенцы использовали подсечно-огневое земледелие, подразумевающее вырубку деревьев. Когда же деревья закончились, островитяне прибегли к компостированию растительных отходов и каменной мульче.

«Островитяне откалывали части обнажившейся коренной породы, а затем превращали эти куски камней в почву, которая восстанавливала питательные вещества и защищала ее от дальнейшего выветривания», – пояснили исследователи.



Ученые применили коротковолновые инфракрасные спутниковые снимки и технологию машинного обучения, чтобы оценить количество древних «огородов». Результаты показали, что каменной мульчей было покрыто около 180 акров – гораздо меньше, чем предполагалось.

Ученые пришли к выводу, что на момент прибытия европейцев на острове жило не более 3000 аборигенов. Эти люди выживали, несмотря на ограниченные природные ресурсы, в течение весьма длительного времени, сообщает Science Advances.

Другое исследование показало, что статуи на острове Пасхи начали разрушаться из-за изменений климата. Эксперты считают, что им требуется реставрация.