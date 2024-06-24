Обнаружена земная порода, которая «видела» зарождение планеты

Австралийские ученые в журнале Communications Earth & Environment опубликовали статью, в которой сообщили, что во время одной из экспедиций при исследовании земной коры обнаружили породу, которая происходит из времен, когда планета только формировалась.

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Для определения «возраста» земной породы измеряется содержание такого минерала, как циркон в породе. Именно циркон сохраняет следы радиоактивного урана, который постепенно распадается на свинец. И чем следов урана в породе больше, тем она «старше».

Для австралийских ученых это не первая подобная находка, но первая такого масштаба. Площадь древних горных пород оказалась намного больше, чем найденная до этого в округе Мерчисон. Эта находка не только позволит изучить процесс формирования планеты, но и облегчит поиски новых залежей полезных ископаемых.