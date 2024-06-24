Обнаружена земная порода, которая «видела» зарождение планеты

Австралийские ученые обнаружили земную породу, которая «видела» зарождение планеты
Австралийские ученые в журнале Communications Earth & Environment опубликовали статью, в которой сообщили, что во время одной из экспедиций при исследовании земной коры обнаружили породу, которая происходит из времен, когда планета только формировалась.
Для определения «возраста» земной породы измеряется содержание такого минерала, как циркон в породе. Именно циркон сохраняет следы радиоактивного урана, который постепенно распадается на свинец. И чем следов урана в породе больше, тем она «старше».
Для австралийских ученых это не первая подобная находка, но первая такого масштаба. Площадь древних горных пород оказалась намного больше, чем найденная до этого в округе Мерчисон. Эта находка не только позволит изучить процесс формирования планеты, но и облегчит поиски новых залежей полезных ископаемых.