РКН будет блокировать звонки не подключенных к «Антифроду» компаний

Гендиректор «ТелеСтор» Никита Капитанский в рамках Night Telecom Forum заявил, что операторы сотовой связи будут блокировать звонки компаний, не подключенных к системе «Антифрод», по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает РБК.

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По словам Капитанского, абонент оператора, не подключенный к системе «Антифрод», не сможет дозвониться до других абонентов. Он уточнил, что речь идет о новых рекомендациях.

«Компания должна разрывать звонок на свою сеть, если номер вызывающего абонента не подключен к «Антифроду». Формально у операторов есть 120 дней на выполнение требования, но некоторые участники рынка применили методические рекомендации раньше», — пояснил гендиректор «ТелеСтор».



Он добавил, что на такие меры уже пошли крупнейшие операторы сотовой связи.

До этого «Российская газета» со ссылкой на исследования ComNews Research писала, что мобильный оператор «Билайн» обеспечивает самый высокий уровень защиты своих абонентов от спама и мошенничества среди игроков «большой четверки».