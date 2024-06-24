На Камчатке изучили гены адаптации лососей в новых условиях

Научная группа Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга завершила исследование генов, ответственных за адаптацию лососей к новым условиям. Исследование проводилось в рамках национального проекта «Наука» совместно с учеными Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

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Научный руководитель проекта Евгений Есин рассказал, что было выявлено более 90% генетических последовательностей у гольцов Кроноцкого озера и определено, что мутации влияют на развитие хрящевой ткани, метаболический ответ на гормональные сигналы и ионную проводимость.

Заведующая лабораторией антропогенной динамики экосистем КамГУ Дарья Паничева отметила, что точечные мутации в генах регуляторов роста и специализации хрящевой ткани играют ключевую роль в формировании специфических признаков головы у лососевых рыб.