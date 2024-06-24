Дата-центры ИИ стали потреблять энергию как города. Страдает климат

Washington Post пишет о надвигающемся кризисе, поскольку внедрение искусственного интеллекта (ИИ) приводит к резкому росту потребления электроэнергии, что потенциально может продлить зависимость стран от ископаемого топлива. В статье отдельно отмечаются США.

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Центры обработки данных технологических гигантов, по уровню энергопотребления напоминающие небольшие города, играют ключевую роль в этой ситуации, потребляя огромное количество энергии, несмотря на обещания об "экологичности", пишет издание.

Критики утверждают, что потребности ИИ в энергии усугубляют использование ископаемого топлива, а некоторые угольные станции возрождаются для стабилизации энергосистем в условиях растущих потребностей дата-центров. Несмотря на заявления технологических компаний о компенсации выбросов за счет закупок возобновляемой энергии, скептики утверждают, что эти усилия лишь перекладывают бремя на более широкую сеть, увеличивая зависимость от природного газа и других загрязняющих источников.