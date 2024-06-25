В Роскосмосе назвали дату запуска следующей экспедиции МКС

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-26» запланирован на 11 сентября, сообщил командир экипажа Алексей Овчинин. Он также отметил, что миссия продлится 202 суток, и экипаж вернётся на Землю 1 апреля 2025 года.

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Корабль «Союз МС-26» доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж экспедиции МКС-72. В состав экипажа войдут космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также самый старший из действующих астронавтов NASA Дональд Петтит.

Запуск и подготовка миссии проходят под контролем Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, который входит в Роскосмос. Овчинин рассказал, что старт их экспедиции запланирован на 11 сентября этого года.