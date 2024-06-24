Разработана новая система управления аккумуляторами

Исследователи из компаний Eatron Technologies и Syntiant разработали новую систему управления аккумуляторами (Battery Management System, BMS) на базе искусственного интеллекта, которая позволяет увеличить емкость батарей на 10% и продлить срок их службы на 25%.

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Современные литий-ионные аккумуляторы ограничиваются сроком службы в 500-1000 циклов зарядки. Технология от Eatron Technologies позволяет увеличить это значение до 625-1250 циклов. Для батарей формата LiFePO4, рассчитанных на 5000 циклов, срок службы может быть увеличен до 6250+ циклов.

Данная система использует нейропроцессор Syntiant NDP120 (Neural Decision Processor), который в реальном времени анализирует состояние аккумулятора, предсказывая возможные проблемы и оптимизируя его работу.

Технология позволяет более точно мониторить состояние заряда (SoC) и работоспособности (SoH) аккумулятора, что помогает предотвратить сбои и повысить безопасность.

Прогностическая диагностика также снижает риск отказа аккумулятора в критические моменты, что особенно важно для применения в электромобилях.