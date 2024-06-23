Xiaomi адаптировала под HyperOS еще 24 устройства

Китайская технологическая компания Xiaomi объявила о расширении списка устройств, которые будут совместимы с ее операционной системой HyperOS. В число этих устройств вошли несколько «умных» телевизоров, часы и колонки. Об этом сообщает издание IT-Home.

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В частности, обновление HyperOS включает в себя поддержку серии Xiaomi TV S с технологией Mini LED, которая будет доступна в диапазоне размеров от 55 до 85 дюймов. Кроме того, компания представила новую модель Redmi MAX с диагональю экрана 100 дюймов. Также теперь поддерживаются телевизоры серии Redmi Smart TV A с диагональю от 32 до 75 дюймов.

Помимо этого, любители носимых технологий могут радоваться тому, что их «умные» часы Redmi Watch 4 и Xiaomi Band 8 Pro также станут совместимыми с HyperOS.

Список поддерживаемых колонок был существенно расширен. Теперь к ним относятся Xiaomi Smart Home Screen Pro 8, Xiaomi Smart Home Screen 10 и Xiaomi Smart Home Screen 6. Среди других поддерживаемых моделей – Xiaomi Sound Pro, Xiaomi Sound Move, а также различные версии Xiaomi Xiaoai Touch Screen Speaker и Redmi Xiaoai Touch Screen Speaker.

Таким образом, Xiaomi продолжает развивать свою операционную систему HyperOS и расширять сферу ее применения, делая ее более доступной для пользователей различных устройств.