Apple нашла нового партнера в сфере ИИ

По информации издания The Wall Street Journal, запрещенная в России корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена), владеющая Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), ведет переговоры с Apple о сотрудничестве в области технологий искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет о проектах Llama 3 и Apple Intelligence.

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Согласно публикации, Meta планирует использовать преимущества Apple в распространении цифровых продуктов через iPhone. Apple предлагает компаниям, включая Meta, продавать премиум-подписки на свои сервисы с помощью Apple Intelligence, без дополнительных платежей за интеграцию систем. Apple намеревается сохранить часть доходов от подписок.

Apple Intelligence – это набор функций на базе ИИ для iPhone и Mac, а также iPhone Mirroring. Система, представленная на конференции разработчиков 10 июня, должна управлять уведомлениями, автоматически составлять тексты и суммировать информацию в различных приложениях. В мае Bloomberg сообщал, что Apple заключила соглашение с OpenAI о внедрении ChatGPT в iOS 18.

В апреле Meta представила языковую модель Llama 3 и генератор изображений, которые обновляют их в режиме реального времени. Эти возможности интегрированы в обновленный ИИ-помощник Meta AI, который будет работать на всех платформах компании.