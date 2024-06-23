Xiaomi скоро представит новый дешевый смартфон под брендом Redmi

Китайская технологическая компания Xiaomi анонсировала запуск нового бюджетного смартфона Redmi 13 5G, который будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и операционной системой HyperOS. Об этом сообщает издание GSMArena, ссылаясь на официальную страницу устройства и промо-материалы на индийской версии маркетплейса Amazon.

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Согласно данным из источника, Redmi 13 5G будет иметь аккумулятор емкостью 5030 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Также у смартфона будет экран с защитой Gorilla Glass 3 и дизайн в стиле Crystal Glass. Кроме того, основная камера получит разрешение 108 МП, что является хорошим показателем для устройств такого класса.

В предыдущей модели Redmi 12 5G был установлен 6,79-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц, а также 50 МП основная камера и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

Дата презентации Redmi 13 5G назначена на 9 июля. Тогда фанаты смогут узнать более подробную информацию о характеристиках и доступности нового смартфона.

Предыдущее устройство из этой линейки – Redmi 12 5G – продавалось в Европе по цене €130, что по курсу на 23 июня 2024 года равно примерно 12,3 тыс. руб. Есть основание полагать, что Redmi 13 5G будет продаваться по такой же цене.