В Австралии найдены остатки древней коры Земли

Геологи из Университета Западной Австралии нашли остатки древней земной коры недалеко от австралийского города Перта. Статья об этом опубликована в журнале Communications Earth & Environment.

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Ученые проанализировали минералы из дайки возрастом около 1,4 миллиарда лет. Речь о трещине, заполненной древними магматическими расплавами, возникающими на глубине не менее 50 километров.

При датировании зерен циркона удалось установить, что возраст поднявшихся к поверхности минералов достигает 3,44 миллиарда лет. Выяснить это получилось благодаря тому, что цирконы были заключены в другой минерал, называемый титанитом, который более стабилен химически, чем циркон в дайке. Стабильность титанитовой брони защитила древние кристаллы циркона от изменений химических условий, давления и температуры по мере продвижения расплавленных пород вверх.

Первозданная континентальная кора, обнаруженная в Западной Австралии, расширяет известную площадь древней коры, которая до этого была обнаружена в округе Мерчисон в Западной Австралии. Картирование этих блоков может помочь выявить богатые полезными ископаемыми зоны.

До этого немецкие геологи из Института имени Альфреда Вегенера наткнулись на остатки древней речной системы, существовавшей в Антарктиде десятки миллионов лет назад.

На сайте Управления древностей Израиля (IAA) также сообщалось, что ученые обнаружили самое старое место кораблекрушения в известной истории на дне Средиземного моря в 90 километрах от берегов Израиля. Там затонуло торговое судно возрастом около 3,3 тыс. лет. Обломки корабля с сохранившимся грузом нашли специалисты британской энергетической компании Energean во время экологической разведки. Борт находился на глубине 1,8 километра.