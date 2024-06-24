Представлен мини-ноутбук для Windows 95 на 36-летнем процессоре Intel

Компания Pocket расширила список ретропродуктов, выпустив Pocket 386. Этот мини-ноутбук, совместимый с Windows 95, достаточно компактен, чтобы поместиться в небольшую сумку.

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Характеристики

Pocket 386 оснащён 7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 640×480 пикселей и соотношением сторон 4:3 или с разрешением 800×480 пикселей и соотношением сторон 16:9. Компьютер получил выпущенный в 1988 году процессор Intel 386SX с тактовой частотой 40 МГц, 8 МБ DRAM и звуковую карту Yamaha. Для набора текста имеется небольшая QWERTY-клавиатура со встроенной мышью для навигации по ОС. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Что касается портов, Pocket 386 имеет устаревший 16/8-битный порт ISA, порт USB, аудио-разъём 3,5 мм, интерфейсные порты PS/2 и D-Sub (VGA). Работает устройство под управлением Windows 3.11, но можно обновиться до Windows 95. Размеры: 21,08×12.1×3,04 см.

На YouTube-канале RetroTV Tech появилось видео, на котором демонстрируется процесс тестирования Pocket 386. На устройстве были запущены следующие игры: Doom, Wolfenstein и Commander Keen. Первую ноутбук тянул с трудом, а две другие работали хорошо.

Сроки выхода, цвета и цена

На данный момент Pocket 386 доступен на AliExpress. Ноутбук поставляется в двух цветах: чёрном и прозрачном. Стоимость Pocket 386 составляет $300. В настоящее время действует скидка в размере 37%, что снижает стоимость новинки до $187. Цена варьируется в зависимости от региона.