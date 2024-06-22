В Windows 11 появится возможность подключать смартфоны к меню «Пуск»

Автор издания Android Authority Эндрю Груш, который также является инсайдером и тестировщиком Windows, сообщил о новой функции, распространяемой Microsoft в рамках программы Windows Insider. Это новые возможности приложения Phone Link.

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Функция, доступная пока только тестировщикам, позволит не только подключать айфоны и Android-смартфоны к компьютерам под управлением Windows 11, что уже работает, но и управлять устройствами. Иными словами, благодаря Phone Link пользователи смогут интегрировать свои смартфоны в меню «Пуск».

В меню «Пуск» можно будет увидеть уровень заряда телефона, ответить на звонок или сообщение, управлять фотографиями без отвлечения на мобильное устройство. К тому же новая функция Phone Link даже позволит бесшовно продолжить работу с телефона и запустить выбранные приложения прямо на экране компьютера.

Однако функция доступна только тестировщикам. По словам Груша, новая функция ещё не готова к выходу в свет, и пока не сообщается, появится ли она в стабильной сборке Windows 11.