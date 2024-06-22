NASA отложила возвращение Starliner

Возвращение корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing с двумя астронавтами с орбиты на Землю отложено на неопределенный срок. Об этом говорится в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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"Руководство NASA и Boeing корректируют возвращение на Землю космического корабля Starliner", - отмечается в заявлении, опубликованном в пятницу.



Первоначально возвращение CST-100 Starliner планировалось на 18 июня. К этому времени астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс должны были пробыть на Международной космической станции (МКС) восемь дней. Позднее сроки были сдвинуты на 26 июня.

5 июня корпорация Boeing осуществила первый пилотируемый запуск к МКС корабля CST-100 Starliner. Как заявил на пресс-конференции после пуска руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кеннет Бауэрсокс, американское космическое ведомство работает с Роскосмосом над включением корабля CST-100 Starliner в программу перекрестных полетов.