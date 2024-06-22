Новый чат-бот Claude 3.5 Sonnet от Anthropic превзошёл ChatGPT

Компания Anthropic, разрабатывающая модель ИИ семейства Claude, рассказала об открытии для пользователей её продуктов нового чат-бота Claude 3.5 Sonnet, который превосходит предыдущую топовую модель Claude 3 Opus, работая в два раза быстрее.

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Sonnet — параллельная разработка семейству Claude и является «наиболее сбалансированной моделью Anthropic». И в семействе Claude 3.5 этот первый релиз Sonnet.

Самой быстрой моделью в семействе Claude является Claude 3.5 Haiku, а самой мощной — Claude 3.5 Opus. Однако именно Claude 3.5 Sonnet объединит эти характеристики на фоне «бешеной конкуренции» с другими ведущими игроками рынка.

Как утверждают представители Anthropic, Claude 3.5 Sonnet — шаг вперёд в распознавании языковых нюансов, юмора и сложных заданий в тексте, и модель может писать в более естественном тоне, приближённом к человеческой речи.

Кроме того, Anthropic утверждает, что контрольные тесты в ряде бенчмарков показывают, что новая модель бьёт рекорды «в области рассуждений на уровне выпускника, знаний на уровне студента и мастерства кодирования. И якобы Claude 3.5 Sonnet опережает в тестах и GPT-4o от OpenAI по многим показателям, опубликованным Anthropic. Однако последние модели Claude, ChatGPT, Gemini и другие в большинстве тестов показывают результаты в пределах нескольких процентных пунктов друг от друга, что подчёркивает жёсткую конкуренцию.