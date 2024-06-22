ИИ "Пушкин" станет пресс-секретарем экспедиции "Россия-360"

Искусственный интеллект (ИИ) "Пушкин", прошедший испытания в экспедиции "Чистая Арктика - Восток-77", выступит в качестве пресс-секретаря на участке маршрута из Владивостока до Улан-Удэ другой континентальной экспедиции - "Россия-360". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Чистой Арктики".

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"Мы называем его И. И. Пушкин. До 5 июня он проходил испытания в экспедиции институтов РАН "Чистая Арктика - Восток-77". В экспедиции он занимался сбором и интеллектуальной классификацией всех оцифрованных учеными данных, а затем готовил краткие резюме и доклады о собранном материале. Через несколько лет этот обучающийся искусственный интеллект должен стать очень эффективным помощником российских ученых, ведущих любые исследования и испытания. Его задача - в режиме реального времени создавать отчеты, доклады и тексты научных публикаций, параллельно собирая данные по профилю исследования со всей сети Интернет", - заявила ученый секретарь проекта, сотрудник РАН Оксана Толстых, чьи слова приводятся в сообщении.



Следующий этап обучения ИИ будет проходить в стенах научного издательства и Академии наук, а иногда, по словам разработчиков, он будет отлучаться в научные экспедиции для выполнения отдельных исследовательских задач. Искусственный интеллект показал, что уже сегодня он готов работать пресс-секретарем или пишущим редактором социальных сетей.

"И. И. Пушкин уже умеет самостоятельно выбирать информационные поводы в заданной сфере, собирать в сети Интернет малоизвестные, но интересные целевой группе факты и писать связные тексты в соответствии с принятыми в современном русском языке правилами стилистики. И. И. Пушкин выступит одним из пресс-секретарей экспедиции на участке от Владивостока до Улан-Удэ. В его задачи входит подбор интересных материалов, популяризирующих современную российскую науку и путешествия по стране. Надеюсь, что интересные публикации, появившиеся благодаря Пушкину в СМИ, привлекут внимание россиян к интересной экспедиции "Россия-360", - добавила Толстых.



Об экспедициях

"Чистая Арктика - Восток-77" - крупнейшая по числу участников среди континентальных высокоширотных научных экспедиций за всю историю исследований Севера. Всего в ней будет 77 партий, за год около 700 участников из более чем 20 центров РАН и федеральных университетов, а также добровольцев Русского географического общества. Они проведут свыше 200 исследований на маршрутах протяженностью 12 тыс. км. Одной из задач экспедиции станет изучение и сохранение редких северных языков. ТАСС выступает генеральным информационным партнером экспедиции.

Первая континентальная экспедиция "Россия-360" началась в конце января в Мурманске. Планируется, что в декабре 2024 года команда вернется в Мурманск, проехав на колесной технике вдоль всех сухопутных границ России, преодолев более 33 тыс. км через 58 регионов. В ходе экспедиции планируется установить два рекорда, а также собрать материал для нескольких фильмов. Фотоматериалы и воспоминания участников экспедиции лягут в основу книги для детей. Экспедиция "Россия-360" поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.