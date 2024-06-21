IPhone 15 Plus в России подешевел на 50 тысяч рублей

В России iPhone 15 Plus снова подешевел. В среднем цена снизилась на 50 тысяч рублей.

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На старте продаж в сентябре 2023 года модель Plus стоила 140 тысяч рублей. Это уже втрое снижение цен. На этот раз зафиксирована стоимость iPhone 15 Plus на уровне 80-82 тысяч рублей. То есть в среднем цены снизились на 40%.

В основе модели лежит чип Apple A16 Bionic, смартфон оснащён дисплеем с пиковой яркостью 2000 нит, вырезом Dynamic Island с модулем селфи-камеры и биометрическим сканером Face ID. В качестве порта используется USB-C.

Также iPhone 15 получил 48 Мп основную и 12 Мп ультраширокоугольную камеры, расположенные на задней стороне гаджета.