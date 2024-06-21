Еще один канадский ученый заявил о загадочном заболевании

Еще один ведущий ученый Канады заявил о загадочном заболевании в провинции Нью-Брансуик, которое власти страны запретили исследовать. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на электронные письма.

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Ранее о том, что власти Канады запретили исследовать загадочное заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик заявлял

канадский ученый Майкл Култхарт. Он указывал, что от него страдает более 200 человек, однако через год исследований независимый комитет закрыл его, установив, что пациенты страдают от рака и деменции. При этом ученый утверждал, что заболевание нельзя вписать в «поверхностные парадигмы» диагностической патологии.

Теперь же о том же заявил еще один канадский ученый Сэмюэль Вайс.

«Весной 2021 года я был невероятно оптимистичен в отношении того, что все усилия правительства по разгадке этой тайны были в планах. Однако вскоре научная деятельность была прекращена по требованию федерального и провинциального правительств. Я не думаю, что полезно предполагать или указывать, кто или почему – достаточно сказать, что мы были готовы мобилизовать как финансовые, так и человеческие научные ресурсы для решения этой тайны, но они были отклонены», — написал он в своих электронных письмах.



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Вайс является научным руководителем Института неврологии, психического здоровья и зависимостей при Канадском институте исследований в области здравоохранения. Кроме того он является членом Канадского зала медицинской славы за работы в области нейрогенеза.