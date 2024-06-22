Стали известны характеристики и цена компактных спутниковых тарелок Starlink Mini

Компания SpaceX выпустила партию компактных терминалов спутниковой связи Starlink Mini с встроенным Wi-Fi роутером. Известны характеристики устройств.

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Размер такой тарелки — 298,5×259×38,5 мм, масса — 1,1 кг либо 1,53 кг, учитывая комплектный кабель питания постоянного тока длиной 15 м, а также подставкой для ног. Терминалы оснащены аккумулятором ёмкостью 30 тысяч мАч, что соответствует 2-3 часам автономной работы. При этом Starlink Mini потребляет в среднем всего 20-40 Вт.

Встроенный Wi-Fi маршрутизатор обеспечивает скорость передачи данных более 100 Мбит/с. «Большой» терминал Starlink поддерживает скорость 200 Мбит/с.

По словам Маска, Mini, или Starlink kit, — «революционный продукт», который «изменит мир». Также глава SpaceX отметил, что настройка мобильного терминала, который легко умещается в рюкзак, заняла не более 5 минут.

Стоимость тарелки Mini — $599. Комплекты уже доступны к продаже в США и некоторых странах Южной Америки.