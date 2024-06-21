В России начали продавать HONOR MagicBook Pro 16

В российских магазинах появился HONOR MagicBook Pro 16 — ноутбук, оснащенный процессором Intel Core Ultra 5, 24 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ.

16-дюймовый дисплей HONOR FullView имеет разрешение 3072×1920 пикселей, частоту обновления 165 Гц и сертификат TÜV Rheinland для комфорта глаз. Экран поддерживает 100% цветовой гаммы DCI-P3 и sRGB. Геймеры оценят быстрое время отклика 3 мс и яркость до 500 нит с поддержкой DisplayHDR 400.

Ноутбук предлагает два режима работы: «Производительный режим» с TPD 65 Вт для игр и ресурсоемких задач, а также «Сбалансированный режим» 50 Вт с увеличенной автономностью и тихой работой системы охлаждения.

Аккумулятор емкостью 75 Вт-ч, обеспечивающий до 12 часов работы, быстрое зарядное устройство мощностью 135 Вт тоже имеется. Кроме того, это первый в мире ноутбук на базе Windows с поддержкой пространственного аудио.

HONOR MagicBook Pro 16 доступен в фиолетовом цвете за 149 990 рублей и в градиентном белом за 154 990 рублей. До 22 июня покупатели могут воспользоваться скидкой 25 000 рублей и получить в подарок портативную Bluetooth-колонку HONOR CHOICE Portable Bluetooth Speaker Pro.