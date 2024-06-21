Опасные комары начали активно распространяться по миру из-за глобального потепления

Переносящие опасные болезни комары Aedes albopictus начали активно распространяться по миру. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

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По данным центра, в Европе в 2023 году количество зарегистрированных случаев лихорадки денге по сравнению с 2010-2021 годами выросло почти в два раза и составило 130 случаев. За последние семь лет во Франции были зарегистрированы случаи передачи вируса Зика, вызывающего врожденные дефекты. В Италии зафиксированы случаи чикунгуньи — вирусного заболевания с симптомами, похожими на лихорадку денге.

Главный эксперт ECDC по возникающим и трансмиссивным болезням Селин Госснер назвала причиной столь стремительного распространения насекомых изменение климата, а также туризм и торговлю.

Ранее врач Владимир Болибок заверил, что комары в Московском регионе и Центральной России не переносят инфекции и сами по себе не представляют рисков для здоровья людей. При этом специалист уточнил, что зудящий укус комара повышает риск вторичного инфицирования. Если заражение попадет в расчесанную область, язва будет заживать очень долго, предупредил он.