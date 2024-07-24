Самые опасные профессии в мире науки

Ученые на протяжении всей истории человечества нередко совершали самые абсурдные «подвиги» во имя науки. Они продолжают рисковать жизнями и по сей день — по крайней мере, в некоторых сферах. Портал livescience.com рассказал о самых опасных профессиях в мире науки.

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Пещерные ныряльщики

Дайверы, изучающие скрытые подводные пещеры, сталкиваются с чрезвычайно высокими рисками. Пара неосторожных движений может вздыбить осадок на морском дне, что создает кромешную тьму на большой глубине. Ныряльщики регулярно гибнут в результате экспедиций в пещеры, но именно там скрывается много информации о древнем климате Земли и экологии раличных островов.

Доильщики яда

Ученые, изучающие яды, часто идут на экстремальные меры, чтобы добыть его. Доильщики яда работают с самыми ядовитыми змеями на планете, и это непростой труд. Для того, чтобы получить сколько-нибудь значимый объем яда, нужно «подоить» множество змей. А для этого специалист должен достать змею из вольера и прижать ее клыки к пластиковой панели или трубке. Большинство ученых, занимающихся этим делом, были укушены змеями не раз и не два.

Космонавты

Космонавтам не позавидовать — их работа невероятно тяжела. От месяцев выматывающих тренировок до бомбардировки космической радиацией и постоянной угрозы для жизни, выход в открытый космос — задача не для слабонервных. И даже по возвращению домой космонавтам нельзя расслабляться: их мышцы и кости слабеют из-за длительного пребывания в низкой гравитации.

Охотники за штормами