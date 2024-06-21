В России оценили опасность ИИ

Российские эксперты в области искусственного интеллекта (ИИ) оценили опасность от технологий будущего. Об этом сообщает телеканал RTVI.

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По словам завотделом «Зрительные системы» ФИЦ ИУ РАН Дмитрия Николаева, способный влиять на человеческие умы ИИ вряд ли появится в обозримом будущем. Также специалист не видит перспективы потери рабочих мест:

«Безработицы не будет. Где-то исчезнут рабочие места, но появятся новые».



Николаев заметил, что пока что ИИ только создает новые рабочие места, а не отнимает их.

Заместитель директора Института Искусственного интеллекта МГУ Андрей Грунин полагает, что в будущем ИИ позволит успешно манипулировать сознанием людей.

«Эти технологии одновременно могут обрабатывать и помнить гораздо больший объем информации и делать из него какие-то выводы», — заявил Грунин.



По словам эксперта, зная бихевиористическую модель человека, можно легко «взломать» его психику.

«Внедряться должны не новые или старые, а качественные и экономически оправданные технологии. Нужны испытания, исследования, все эти скучные материи», — отметил Дмитрий Николаев.



По его словам, большинству же гораздо приятнее кричать в медиа о том, что ИИ прекрасен или ужасен.

Ранее глава Сбера Герман Греф завил, что важнейшая задача ИИ в медицине — помогать врачам минимизировать риски.