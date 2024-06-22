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SciAdv: ученые обнаружили следы древней реки подо льдами Антарктиды

Геологи обнаружили подо льдами Западной Антарктики следы древней речной системы. Об этом сообщил журнал Science Advances (SciAdv).

Ученые обнаружили следы древней реки подо льдами Антарктиды
© NASA Keystone Press Agency Global Look Press

По данным ученых, в древние времена природно-климатические условия на континенте были совершенно другие. К этому выводу их подтолкнул анализ отложений, добытых при бурении морского дна в регионе.

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Кроме того, в осадке найдены окаменевшие споры и пыльцу, которые характерны для умеренного климатического пояса. В поверхностных пробах обнаружили песок, рисунок которого был схож с узорами дельт современных рек.

Ученые также обнаружили, что длина потока достигала порядка 1,5 тыс. км и впадал он в антарктическое море Амундсена.

Ранее сообщалось о вскрытии мумии волка, возраст которой свыше 44 тысяч лет.

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