Ученые обнаружили следы древней реки подо льдами Антарктиды

Геологи обнаружили подо льдами Западной Антарктики следы древней речной системы. Об этом сообщил журнал Science Advances (SciAdv).

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По данным ученых, в древние времена природно-климатические условия на континенте были совершенно другие. К этому выводу их подтолкнул анализ отложений, добытых при бурении морского дна в регионе.

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Кроме того, в осадке найдены окаменевшие споры и пыльцу, которые характерны для умеренного климатического пояса. В поверхностных пробах обнаружили песок, рисунок которого был схож с узорами дельт современных рек.

Ученые также обнаружили, что длина потока достигала порядка 1,5 тыс. км и впадал он в антарктическое море Амундсена.

Ранее сообщалось о вскрытии мумии волка, возраст которой свыше 44 тысяч лет.