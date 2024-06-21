В Сети нашли доказательства существования неанонсированных Snapdragon X

Недавние находки в файлах драйверов GPU Adreno раскрыли расширенную линейку процессоров Qualcomm серии Snapdragon X. Глубокий анализ файлов позволил обнаружить до 10 различных SKU Snapdragon X.

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Qualcomm, ранее подтвердившая лишь несколько моделей, теперь имеет более широкий спектр, включая такие варианты, как X1P, 62100, 42100 и так далее. Эти процессоры обещают различные конфигурации, вероятно, отличающиеся частотой разгона, хотя конкретные детали пока не разглашаются.

Несмотря на это, остается неясным, воплотятся ли все 10 SKU в коммерческие продукты. Тем не менее, расширение ассортимента Qualcomm подчеркивает ее стремление разнообразить и усовершенствовать линейку Snapdragon X, которая только недавно стала на слуху.