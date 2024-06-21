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Песков объяснил конкуренцией ограничения для "Лаборатории Касперского" со стороны США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил ограничения, введенные США в отношении российской "Лаборатории Касперского", соображениями конкуренции.

Песков высказался об ограничениях США для «Лаборатории Касперского»
© РИА Новости

На его взгляд, это "излюбленный прием" США для нечестной борьбы.

"Лаборатория Касперского" - это компания, которая весьма и весьма конкурентна на соответствующем сегменте рынка на международном уровне, а по многим параметрам превосходит своих конкурентов", - указал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов. "Излюбленная техника, излюбленный прием несправедливой, нечестной конкуренции со стороны Соединенных Штатов. Они прибегают к таким приемом каждый раз", - подчеркнул Песков.
Наука и техника
Дмитрий Песков
Лаборатория Касперского
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