Песков высказался об ограничениях США для «Лаборатории Касперского»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил ограничения, введенные США в отношении российской "Лаборатории Касперского", соображениями конкуренции.
На его взгляд, это "излюбленный прием" США для нечестной борьбы.
"Лаборатория Касперского" - это компания, которая весьма и весьма конкурентна на соответствующем сегменте рынка на международном уровне, а по многим параметрам превосходит своих конкурентов", - указал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов. "Излюбленная техника, излюбленный прием несправедливой, нечестной конкуренции со стороны Соединенных Штатов. Они прибегают к таким приемом каждый раз", - подчеркнул Песков.