В России нашли редкие образцы флоры и фауны начала юрского периода

Остатки флоры и фауны возрастом около 180 млн лет обнаружили в Иркутской области ученые Геолого-географического факультета Томского государственного университета (ГГФ ТГУ) и Института земной коры СО РАН.

Исследование находок позволит получить информацию о глобальном потеплении, которое в далеком прошлом привело к значительной трансформации растительного и животного мира на планете, сообщили ТАСС в пресс-службе томского вуза.

"Ученые ГГФ ТГУ в рамках совместной экспедиции с коллегами из Института земной коры СО РАН обнаружили уникальные остатки флоры и фауны, возраст которых около 180 млн лет. <...> Среди находок палеонтологов остатки 24 рыб, ближайших родственников современных осетровых, панцирных щук и амий. Наряду с этим обнаружено большое количество остатков насекомых и филлоподов - примитивных ракообразных", - сказано в сообщении.



Проект выполняется в рамках госзадания при поддержке Минобрнауки РФ.

Отмечается, что это второй случай обнаружения раннеюрской фауны на территории России. Первая была сделана в 2023 году учеными ТГУ в другом районе Иркутской области.

"Остатки юрской фауны и флоры на этот раз обнаружены в Тулунском районе (Иркутская область) в отложениях присаянской свиты. Присаянская свита интересна тем, что она начала формироваться до глобального потепления, закончила уже после окончания этого события, соответственно в ее отложениях, как в летописи запечатлен весь процесс трансформации климата в раннеюрскую эпоху", - приводятся в сообщении слова доцента ГГФ ТГУ Степана Иванцова.



Раннеюрское потепление, продолжительностью около 1 млн лет привело к существенному изменению биоразнообразия на планете. Найденные остатки растений будут проанализированы палеоботаниками в Институте земной коры СО РАН. Эта информация крайне важна для понимания того, как изменялась флора далекого прошлого. Растительность является пищей для многих животных, поэтому ее изменение всегда сказывается на представителях фауны. Задача исследований ученых - реконструировать далекое прошлое и выяснить, как именно изменение климата повлияло на животный и растительный мир Азии 180 млн лет назад.

Помимо этого, трансформация климата приводит к дисбалансу таких жизненно важных элементов, как углерод, кислород, сера и других. В юрском периоде самыми катастрофичными последствия потепления оказались для фауны океанов. Массовое цветение водорослей, спровоцированное повышением температуры воды, привело к существенному снижению кислорода в придонных зонах. Из-за этого снизилась численность некоторых видов животных, а часть из них и вовсе оказались на грани вымирания.

О важности исследований