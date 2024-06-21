Xiaomi готовит к выпуску бюджетный смартфон Redmi 14C

Китайская компания Xiaomi готовит анонс Redmi 14C — своего нового бюджетного смартфона. Об этом сообщает издание Gizmochina со ссылкой на базу данных IMEI.

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Судя по доступной информации, будущий гаджет будет доступен в четырёх версиях для разных рынков: 2411DRN47G, 2411DRN47R, 2411DRN47I и 2411DRN47C. Точные характеристики устройства неизвестны, однако прошлогодняя версия, Redmi 13C, оснащена процессором SoC Dimensity 6100 Plus с 6,74-дюймовым экраном и батареей объёмом 5000 мА/ч. Судя по всему, новинка получит схожие характеристики.

Полноценный анонс Redmi 14C может состояться в ближайшие месяцы. Однако в Gizmochina делают ставку на осень — именно в этот период компания обычно представляет свои бюджетные модели.