Линейка смартфонов Xiaomi 14T получит улучшенную камеру

В Xiaomi намекнули на обновления в своей грядущей серии 14T, которая в настоящее время находится в разработке и недавно была замечена в базе данных IMEI. Недавний вопрос генерального директора Лэй Цзюня об ожиданиях от новых устройств серии T вызвал предположения о значительном усовершенствовании камеры. Дело в том, что вопрос был задан вместе с демонстрацией фотографий, которые понравились CEО.

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Утечка показывает, что Xiaomi 14T Pro будет оснащен Dimensity 9300 и станет первым устройством серии T с поддержкой беспроводной зарядки. Посты Лэй Цзюня в социальных сетях, демонстрирующие фотографии с Xiaomi 13T Pro, намекают на то, что устройства серии 14T могут предложить лучшие возможности мобильной фотографии.

Xiaomi уделяет большое внимание производительности камеры, начиная с серии 12T, которая оснащена 200-мегапиксельным сенсором HP1. Серия 13T впечатляла 50-мегапиксельными сенсорами Sony IMX, поддерживаемыми Leica.

Ожидается, что модель 14T Pro будет оснащена телекамерой.