Ученые МФТИ создадут первый отечественный искусственный нейрон

Ученые МФТИ работают над созданием первого отечественного нейристора — искусственного нейрона, ключевой составляющей будущего нейроморфного компьютера, моделирующего работу человеческого мозга. Это достижение приближает исследователей к созданию физической копии нейронной сети.

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Специалисты уже разработали мемристоры — искусственные синапсы, необходимые для передачи сигналов между нейронами. Соединение таких элементов с нейристорами позволит выполнять нейросетевые алгоритмы непосредственно на аппаратном уровне, что сделает вычисления более эффективными и быстрыми.

Нейросетевые технологии активно развиваются, однако их применение сейчас требует значительных вычислительных ресурсов и энергии. Создание нейроморфного компьютера позволит внедрять передовые алгоритмы в малогабаритные автономные системы, такие как БПЛА и роботы, обеспечивая высокую эффективность и автономность работы.