На Куру отправили первый модернизированный ускоритель Ariane 6

Итальянская компания Avio отправила на европейский космодром Куру во Французской Гвиане первый модернизированный твердотопливный ускоритель P160C, предназначенный для использования в составе ракет Ariane 6 Block 2 и Vega E. Об этом сообщает European Spaceflight (ES).

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P160C на один метр выше, чем предыдущая версия ускорителя, и содержит на 12 тонн больше топлива. Статические огневые испытания отправленного на Куру изделия — P160C QM3 — планируется провести до конца 2024 года. Издание допускает, что из-за задержек с отправкой P160C они будут проведены в начале 2025-го года.

В мае 2022-го издание SpaceNews сообщило, что компания Avio провела огневые испытания жидкостного ракетного двигателя M10, работающего на метане и кислороде. Данный силовой агрегат предназначен для установки на третью ступень легкого носителя Vega E, первый запуск которого намечен на 2026 год.