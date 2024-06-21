В центре Млечного Пути найдены «бессмертные» звезды

Астрономы оценили возраст звезд, образовавших скопление в центре Млечного Пути. Они оказались намного моложе, чем предполагалось. Но ученые пришли к выводу, что их молодость может быть вечной и подпитываться аннигиляцией темной материи.

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Астрономы заявили, что звезды, вращающиеся вокруг центра Млечного Пути, могут быть «бессмертными», захватывая и разрушая частицы темной материи в своих ядрах. Компьютерное моделирование звездной эволюции показало, что частицы темной материи, захваченные гравитацией звезд, могут сталкиваться и аннигилировать внутри них. При этом они превращаются в обычные частицы с выделением значительного количества энергии.

Исследователи предположили, что этот источник энергии может поддерживать звезду и сделать ее бессмертной даже после того, как ее запасы ядерного топлива иссякнут.

«Звезды могут использовать темную материю в качестве топлива вместо водорода», – отметила ведущий автор исследования Изабель Джон из Стокгольмского университета.



Ученые отметили, что запасы водорода у звезд конечны. При этом темную энергию они могут накапливать непрерывно.

Изученные звезды относились к S-скоплению. Они демонстрировали свойства, которые не встречались у всех остальных светил: слишком близкое расположение к центру галактики, слишком молодой возраст и аномально высокая масса. Ученые пришли к выводу, что это можно объяснить наличием дополнительного источника энергии. Они также отметили, что именно в центре галактики предположительно находятся большие скопления темной материи – во много миллиардов раз больше, чем на Земле, сообщает arXiv. Астрономы намерены продолжать наблюдения, чтобы раскрыть новые необычные свойства звезд.